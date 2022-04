Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a mis l’accent sur la nécessité de raccorder l’ensemble des exploitations agricoles au réseau d’électrification et d'aménager les pistes agricoles "dans les meilleurs délais", afin de permettre l'exploitation des terres concédées aux agriculteurs dans le cadre des actes de concession.

A une question sur le raccordement en électricité agricole et à l'aménagement des pistes à Ouargla et Touggourt, lors d’une plénière consacrée aux questions orales au Conseil de la nation, le ministre a fait savoir que dans le cadre du partenariat avec la Société de distribution de l’électricité et du Gaz (Sonelgaz), 305 exploitations agricoles ont été raccordées à ce jour, dont 77 projets parachevés, sur 31,25 km et avec un coût de 207 millions DA.

Rappelant que 55 exploitations sont en cours de réalisation sur 95,7 km et pour une valeur de 536 millions DA, M. Henni a fait part d’un accord avec Sonelgaz pour exploiter le courant électrique dans les exploitations où les travaux de raccordement ont été parachevés, ajoutant que l’électricité est exploitée dans 120 exploitations agricoles.

S'agissant du raccordement des périmètres d'investissement agricole dans la wilaya de Ouargla, le ministre a fait état du raccordement de ceux de la commune de Hassi Messaoud sur une distance de 8 km sur 20 km programmés, sur 28 km à la commune de N’Goussa sur 57 km programmés, et sur 9 km/25 dans la commune de Sidi Khouiled.

En ce qui concerne l'aménagement des pistes, 92,60 km ont été réalisés dans la wilaya de Ouargla, a-t-il fait savoir.

Pour ce qui est de la wilaya de Touggourt, les besoins de la wilaya en électricité agricole ont été estimés à 558 km, d’autant que de nouvelles demandes ont été déposées par 115 bénéficiaires.

Cependant, les affectations financières pour leur mise en œuvre ne sont pas disponibles, selon le ministre qui a précisé que le secteur soumettra un dossier auprès du ministère des Finances pour prendre en charge ce projet. A noter que 118 km de pistes agricoles ont été réalisés à travers 5 daïras de wilaya.

Selon le ministre, les ressources en eau nécessaires sont disponibles dans le sud pour développer l'activité agricole, le ministre qui rappelle la disponibilité de 15 mille milliards de mètres cubes d'eau souterraine dans la première couche et 35 mille milliards de mètres cubes dans la deuxième couche.

Le secteur collabore avec le département des énergies renouvelables pour encourager l’utilisation de l'énergie solaire dans le sud, une solution qui offrira de grandes capacités par rapport aux objectifs escomptés.

Le coût du programme de raccordement des exploitations et des périmètres agricoles à l'électricité a atteint "25 milliards Da à ce jour", a-t-il fait savoir.

Le secteur cherche, conformément aux instructions du président de la République, à repenser l'administration centrale et l'organisation régionale des directions agricoles, mais également à parvenir à une nouvelle organisation au niveau de la fonction publique, tout en examinant le budget nécessaire, a souligné M. Hani.

Et d’ajouter que le travail se fera sur le terrain avec divers acteurs en procédant à la modernisation et la numérisation du secteur, en particulier les 13 instituts de recherche technique sous tutelle, ce qui donnera une nouvelle vision à adopter à la lumière des défis de la sécurité alimentaire.