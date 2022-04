Le ministère de l'Education nationale créera "la filière des arts" dans l'étape de l'enseignement secondaire général et technologique, et ce, à partir de l'année scolaire prochaine 2022-2023.

Selon le contenu de l'arrêt ministériel n 37 du 14 avril 2022, qui fixe les filières de l'enseignement secondaire général et technologique, la création de cette filière vise à "développer et à encadrer les talents artistiques des élèves, à leur faire acquérir une culture qui leur permettra de comprendre les dimensions culturelles, historiques et esthétiques des créations artistiques, tout en promouvant la dimension artistique et en lui donnant une place dans le système éducatif algérien".

Cet arrêté renferme également les dispositions réglementaires de cette filière qui sera ouverte au début de la 2e année de l'enseignement secondaire général et technologique.

La filière est composée d'un tronc commun lettres et d'un tronc commun sciences et technologies, pour peu que la durée des études dans cette filière soit de deux années, d'autant qu'elle est caractérisée par quatre choix (musique, arts plastiques, théâtre et audio-visuel).

L'élève orienté vers cette filière étude, selon l'arrêté ministériel, "des matières d'enseignement distinguées dans le domaine artistique, chacune d'elles est accompagnée d'un coefficient et d'un volume horaire qui concrétise leur distinction, en sus de matières d'enseignement communes avec les filières de la 2e année.

Ce parcours scolaire sera sanctionné par un baccalauréat de l'enseignement secondaire dans l'un des quatre choix".

Dans ce cadre, le ministère de l'Education nationale a entamé l'organisation de la 1e semaine des médias et des portes ouvertes sur l'orientation scolaire et professionnelle, dans la période qui s'étend du 18 au 28 du mois en cours au niveau des CEM, des lycées et des centres d'orientation scolaire et professionnelle.