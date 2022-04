Six enfants ont été tués accidentellement lors d'un raid aérien mené par l'armée de l'air nigériane (NAF) contre des terroristes dans l'Etat du nord du Niger, a indiqué samedi un responsable local.

Le Secrétaire du gouvernement de l'Etat du Niger, Ahmed Ibrahim Matan, a affirmé que "les enfants ont été tués lors d'une frappe aérienne visant des terroristes".

"Oui, c'est déjà arrivé", a ajouté Matan.

Il a confirmé que "le gouvernement enquête sur l’incident afin d'en révéler ses circonstances".

Plus tôt, lors d'une conférence de presse tenue dans la capitale de l'Etat de Mina, le porte-parole du COSA, Salles Sambo, avait accusé les forces armées nigériennes d'avoir tué 6 enfants et fait exploser des maisons à Chiroro.

Il a également précisé que "les enfants ont été tués lorsque l’avion de chasse a tenté de bombarder certains des terroristes qui avaient fui vers ces zones en quête de sécurité".

Sambo a par ailleurs rappelé que "les enfants rentraient chez eux après être allés chercher de l’eau", notant que 4 d'entre eux appartiennent à la même famille.

En février dernier, des frappes aériennes m ilitaires ont tué 12 civils, dont 4 enfants, dans une ville nigériane à la frontière avec la République du Niger.