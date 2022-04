Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a appelé, jeudi à Alger, le peuple algérien notamment les jeunes à l'impératif de suivre l'exemple des symboles de la nation algérienne durant la résistance et la glorieuse guerre de libération, en vue de "resserrer les rangs et renforcer le front interne".

S'exprimant à la presse en marge de sa participation à la Zaouia Belkaidia Habriya dans la commune de Birkhadem, aux rencontres d'Ezzahra qui ont traité de la biographie et des vertus de l'émir Abdelkader, le ministre a déclaré que "les Algériens aujourd'hui notamment les jeunes ont besoin de la force spirituelle et des vertus de l'un des grands hommes de l'humanité l'émir Abdelkader pour qu'ils forment un seul rang", appelant au "resserrement des rangs et au renforcement du front interne au service de la société et de la patrie en veillant au progrès de celui-ci dans tous les domaines".

Evoquant "l'ijtihad de l'émir Abdelkader dans la religion, la résistance, l'humanité et le savoir", M. Belmehdi a affirmé que le fondateur de l'Etat algérien moderne l'émir Abdelkader "reste un exe mple à suivre pour la jeunesse musulmane nationale, lui qui est attaché à sa religion et a aimé sa patrie en la défendant avec toute ses forces, ses idées et son génie militaire".

"J'appelle à s'inspirer des qualités et des vertus des oulémas de la nation algérienne durant la résistance et la glorieuse guerre de libération nationale, dont l'émir Abdelkader, lesquels restent des exemples à suivre pour servir notre société, resserrer nos rangs et édifier notre pays en oeuvrant à son progrès", a-t-il soutenu.

Le ministre a salué la poursuite des halakates dans le cadre des rencontres d'Ezzahra durant le mois de Ramadhan , rappelant que la halkate d'aujourd'hui consacrée à la biographie de l'émir Abdelkader coïncidant avec le 20ème jours du mois de Ramadhan, "se veut également une commémoration de la Conquête de la Mecque qui est un tournant religieux important" dans l'histoire de la nation musulmane.