Une session de formation en aquaponie, notamment de l’espèce de poisson de Tilapia, a été ouverte jeudi à la station expérimentale d’aquaculture de Hassi-Benabdallah (Ouargla), à l’initiative de la direction de la Pêche et des Ressources halieutiques, a-t-on appris des organisateurs.

Organisée avec le concours du Centre national de recherches et de développement de la pêche et de l’aquaculture, cette session de formation, encadrée par des formateurs spécialisés en aquaponie, permettra aux participants (agriculteurs, aquaculteurs, étudiants et associations professionnelles), de développer leurs connaissances en matière d’aquaculture en milieu agricole, ainsi que l’accroîssement de la production halieutique et de la consommation de poissons d’eau douce.

L’aquaponie, pisciculture intégrée à l’agriculture, a connu ces dernières années un essor dans la région agricole de Hassi-Benabdallah, où est relevé un foisonnement de bassins d’irrigation agricole ensemencés d’espèces de poissons.

De nombreux agriculteurs approchés par l’APS se sont félicités du développement qu’a connu cette activité aquacole aux bienfaits sur le développement agricole.