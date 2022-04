Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises, Nassim Diafat, a reçu jeudi à Alger, l’ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite en Algérie, Abdullah bin Nasser Abdullah Albussairy, avec lequel il a examiné les mécanismes de l'élargissement de la coopération économique entre les deux pays dans le domaine de l'entrepreunariat et des microentreprises, a indiqué un communiqué du ministère délégué.

Lors de cette rencontre qui entre dans le cadre de la politique nationale d'accompagnement des micro-entreprises en vue de s'ouvrir sur les marchés internationaux, "les opportunités et les perspectives de la coopération entre l'Algérie et le Royaume d'Arabie saoudite dans le domaine de l'entrepreunariat et des micro-entreprises ont été abordées, de même que les mécanismes qui devront élargir la coopération économique entre les deux pays dans ce domaine qui joue un rôle principal dans la création de richesses et des postes d'emploi", lit-on dans le communiqué.

Dans ce cadre, " il a été convenu d'un ensemble de démarches pratiques qui permettront de concrétiser des projets communs de coopération entre les deux pays, durant les prochains mois", d'autant plus que l'ambassadeur saoudien a affirmé que " son pays accordait une grande importance à la relance de la coopération basée sur le véritable partenariat et l'intérêt mutuel avec l'Algérie", conclut le communiqué.