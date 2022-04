Le ministre des Transports, Abdellah Moundji, a présidé, jeudi, une réunion du Comité national de facilitation du transport aérien, durant laquelle il a appelé les différents acteurs à mobiliser tous les moyens nécessaires en vue de garantir le succès de la saison estivale 2022, selon un communiqué du ministère.

La réunion de la session ordinaire du Comité national de facilitation du transport aérien s'inscrit dans le cadre des préparatifs sectoriels de la saison estivale qui connaît un mouvement important de voyageurs à destination et en provenance de l'Algérie.

Dans une allocution prononcée lors de l'ouverture des travaux de cette session, M. Moundji a appelé "tous les membres relevant des différents secteurs concernés, à mettre en place les moyens matériels et humains nécessaires, en sus d'une coordination permanente pour garantir le succès de la saison estivale 2022, qui verra un retour significatif de la circulation des passagers au niveau des aéroports du pays", ajoute-t-on de même source.

Le communiqué a également souligné la spécificité de la saison estivale de cette année qui coïncidera avec l'organisation par l'Algérie des Jeux méditerranéens en juin prochain à Oran, outre la saison du Hadj.

A cet effet, le ministre a mis l'accent sur l'impératif de fournir une bonne prise en charge aux passagers, en offrant des services à la hauteur des aspirations des citoyens, et ce, à travers "l'élaboration d'une stratégie et d'une feuille de route précise, d'autant plus que l'Algérie dispose actuellement d'aéroports répondant aux normes internationales et avec une grande capacité d'accueil".

Il a également souligné l'importance "de conférer davantage de flexibilité aux systèmes et plans de traitement et de contrôle des déplacements des personnes et des bagages, de réduire les temps d'attente et d'offrir toutes les conditions de confort", a conclu la même source.