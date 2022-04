Trois (3) individus ont été déférés, par la police judiciaire relevant de la Sûreté nationale, devant les juridictions compétentes des wilayas de Chlef et de Boumerdes, dans le cadre de l'enquête dans l'affaire de la saisie de 1243 tonnes de banane qui étaient destinées à la spéculation illicite, a indiqué, mardi, un communiqué des mêmes services.

"Poursuivant l'enquête préliminaire dans l'affaire de la saisie de 1243 tonnes de banane qui étaient destinées à la spéculation illicite, la police judiciaire relevant de la Sûreté nationale a déféré, durant les dernières 48 heures, 03 individus devant les juridictions compétentes des wilayas de Chlef et de Boumerdes, pour délit de spéculation illicite et délit de non-facturation, où un mandat de dépôt a été émis à leur encontre", lit-on dans le communiqué.

"L'enquête sur cette affaire menée par les services de la Sûreté nationale se poursuit toujours, en vue d'arrêter les contrevenants, dont certains sont en fuite à l'étranger, conclut le communiqué.