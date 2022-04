Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, RamtaneLamamra, s'est entretenu mardi au téléphone avec nombre de ses homologues de pays arabes, appelant à cette occasion à "une réaction prompte et adéquate de la communauté internationale face à l’escalade de la répression (sioniste) et à l’accroissement du nombre des victimes palestiniennes".

"Dans le cadre des efforts de l’Algérie visant à assurer une protection internationale en faveur de la population palestinienne civile à El Qods et à mettre fin à la répression des forces d’occupation, M.Lamamra a eu des consultations avec plusieurs de ses homologues des pays arabes, dont notamment le Palestinien Riyad Al-Malki, le Jordanien AymanSafadi, le Tunisien Othman Jerandi, ainsi qu’avec le Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes Ahmed Abul-Gheit", indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

Par ces communications téléphoniques, "le chef de la diplomatie algérienne a mis en évidence l’urgence d’une réaction prompte et adéquate de la communauté internationale face à l’escalade de la répression et à l’accroissement du nombre des victimes palestiniennes", ajoute le texte.

Ces consultations, qui s'inscrivent dans l’objectif de la lettre adressée, lundi, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, ont porté également sur "l’examen des possibilités de stimulation des mécanismes de l’action arabe commune pour s’acquitter du devoir de solidarité envers le peuple palestinien et de contribuer à la création d'une dynamique propice à l'échelle internationale favorisant la relance du processus devant assurer un règlement juste et définitif de la question palestinienne conformément à la légalité internationale", conclut la même source.