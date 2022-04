Les deux représentants algériens en Ligue des champions d'Afrique : le CR Belouizdad et l'ES Sétif, en ballotage défavorable, tenteront de renverser la vapeur et viser une place dans le dernier carré, en affrontant respectivement en déplacement les Marocains du WA Casablanca et les Tunisiens de l'ES Tunis, à l'occasion des quarts de finale (retour) de l'épreuve, prévus vendredi et samedi.

Battu à la surprise générale à domicile par le WAC (0-1), le Chabab est appelé à sortir le grand jeu au complexe Mohamed V de Casablanca pour espérer faire partie du quatuor demi-finaliste.

Face à une équipe du Wydad qui a joué à dix pendant la majeure partie du match, le CRB a péché sur le plan offensif en ratant une multitude d'occasions, ce qui a permis au WAC de décrocher un précieux succès en dehors de ses bases.

Même si les Marocains partiront favoris devant leur large public, le CRB compte jouer son va-tout jusqu'au bout, pour faire mieux que la précédente édition de la Ligue des champions, qui avait vu les coéquipiers de Chouaïb Keddad quitter la compétition au stade des quarts de fina le.

Même son de cloche chez l'ESS, tenue en échec à domicile face à l'ES Tunis (0-0), et qui sera dans l'obligation de passer l'écueil des "Sang et Or" pour tenter de réaliser l'exploit d'atteindre le dernier carré pour la première fois depuis l'année de sa consécration en 2014. Grâce aux arrêts décisifs de son gardien de but Sofiane Khedaïria, l'ESS a tenu bon vendredi dernier au stade du 5-juillet d'Alger, mais devra rendre une belle copie au stade Hammadi Agrebi de Radès pour essayer d'éliminer une équipe de l'Espérance, où évolue le trio défensif algérien : Bedrane-Tougaï-Chetti.

Habituée à ce genre de rendez-vous, l'EST va certainement jeter toutes ses forces dès le début de la partie pour sceller sa qualification, d'où la nécessité aux Sétifiens de rester vigilants sur le plan défensif.

Dans les autres quarts de finale, les Sud-africains de Mamelodi Sundowns et les Marocains du Raja Casablanca, battus lors de la première manche en déplacement respectivement face aux Angolais de Pétro Aleatico et les Egyptiens d'Al-Ahly du Caire, sur le même score (2-1), auront à cœur de refaire leur retard et composter leur ticket pour les demi-finales.