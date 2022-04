Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi a fait état mardi à El Eulma (25km l'est de Sétif) d'une révision en cours du système de la formation et de l'enseignement professionnels pour l'adapter aux exigences actuelles.

"Il ne nous faut pas rester tributaires d'anciens systèmes. Il est impératif à ce propos de revoir celui de la formation et de l'enseignement professionnels, et ce en fonction des exigences actuelles en termes de période de formation ou de programmes pédagogiques", a indiqué le ministre qui suivait un exposé sur le secteur à l'Institut de l'enseignement professionnel "AhceneBouderbala", dans le cadre de la visite de travail et d'inspection qu'il effectue dans la wilaya.

Soulignant la nécessité de permettre aux apprentis de prendre des initiatives et de mettre en valeur leurs compétences", M. Merabi a précisé que "le monde évolue à un rythme vertigineux, ce qui nécessite une révision des programmes en termes de durée de formation".

Le ministre a également affirmé que les établissements de f ormation se trouvant à travers le territoire de la wilaya proposent des offres et des opportunités de formation dans des spécialité en adéquation avec le caractère économique de la région, lesquelles sont à même de contribuer de façon efficace au processus de construction et d'édification, notamment à la lumière du grand intérêt accordé par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune au secteur qui dispose de toutes les ressources matérielles et humaines nécessaires.

Il a en outre insisté sur la nécessité d'intensifier la médiatisation des opportunités de formation offertes dans le secteur et d'attirer les jeunes en vue d'acquérir des compétences professionnelles qui les qualifieraient pour accéder au monde de l'emploi dans diverses spécialisations.

M. Merabi a instruit les responsables locaux du secteur à l'effet de suivre périodiquement les apprenants au niveau des entreprises économiques et des différents secteurs, précisant que beaucoup d'apprenants avaient été intégrés dans les entreprises où ils étaient en apprentissage.

Le ministre a également appelé les responsables du secteur à travers les différentes wilayas du pays à mettre en oeuvre la solidarité gouvernementale et les conventions ministérielles entre le secteur de la Formation professionnelle et d'autres départements m inistériels, citant notamment la formation des personnels des secteurs de la Santé et de l'Education en matière d'entretien des divers appareils des établissements de santé et éducatifs et la formation des personnels des collectivités locales.

Le ministre a, par ailleurs, salué le rôle joué par le secteur de la Formation et de l'Enseignement professionnels dans la wilaya de Sétif à la faveur de l'initiative du wali Kamel Abla pour la formation des personnels du secteur de la Santé au fonctionnement des 19 stations de production d'oxygène médicale pendant la pandémie de Covid-19.

Lors de sa visite de travail dans la wilaya, le ministre a inspecté plusieurs établissements de formation dans le chef-lieu de wilaya, à El-Eulma et à Ain Arnat, où il a assisté à une partie d'un cours sur l'entrepreneuriat.

Il a également visité des entreprises économiques partenaires dans l’apprentissage, dont l’Entreprise de fabrication de fils tréfiles et produits de soudage "Trefisoud" à El-Eulma.