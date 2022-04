Le Commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), Abderrahmane Hamzaoui, a indiqué mardi à Alger que plus de 60.000 scouts bénévoles étaient mobilisés à travers le territoire national pour assurer la réussite des opérations de solidarité organisées durant le mois de Ramadhan.

Dans une déclaration à la presse, en marge d'une visite d'inspection à travers des restaurants de la Rahma ouverts par les SMA dans la capitale pour le mois sacré, M. Hamzaoui a précisé que "des scouts et citoyens bénévoles distribuent chaque jour plus de 500.000 colis alimentaires au profit des familles démunies et à faible revenu au niveau national".

Les SMA gèrent plus de 400 restaurants de la Rahma à travers les différentes wilayas du pays, a-t-il fait savoir.

Après avoir souligné la nécessité d’assurer la réussite de cette opération de solidarité, il a relevé la grande affluence enregistrée, cette année, au niveau de ces restaurants solidaires en raison, a-t-il dit, des conditions sociales difficiles et de cherté de la vie.

Le commandant général des SMA a tenu à remercier tous les bienfaiteurs et donateurs qui ont contribué à cette opération permettant d’offrir aux personnes dans le besoin des repas chauds dans les restaurants ou des colis alimentaires. M. Hamzaoui a salué à cette occasion toutes les actions de solidarité du Groupe "Amel Gaouch" de Chéraga qui gère un restaurant de la Rahma en fournissant quotidiennement plus de 800 repas au profit des familles nécessiteuses, des passagers étrangers et des usagers de l'autoroute.

De son côté, le commandant Ahmed Ramadani a affirmé que 1.500 scouts bénévoles ont été mobilisés au niveau de 22 restaurants solidaires afin de faire réussir de cette opération caritative et humanitaire à travers la wilaya d'Alger.

Il a ajouté que plusieurs familles nécessiteuses se dirigent vers ces restaurants en vue de bénéficier d'un repas chaud à emporter pendant ce mois sacré", rappelant la distribution de 10.000 couffins au profit de ces familles et de 2.000 vêtements pour enfants à l'occasion de l'Aid El Fitr, ainsi que la programmation d'une opération de circoncision au profit de 1.000 enfants. A cette occasion, le Commandant général des SMA a effectué, en compagnie des autorités locales et des députés, une visite d'inspection à nombre de restaurants de la Rahma situés dans les communes de Chéraga, Staouali et Baba Hassan, où il s'est enquis du dér oulement de cette opération caritative en ce mois sacré.