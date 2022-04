Le ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables Benattou Ziane, a exprimé sa disponibilité à accompagner le projet du groupe Tosyali Algérie portant la réalisation d'une centrale photovoltaïque pour alimenter son usine en électricité, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

M. Ziane s'exprimait lors d'une rencontre qui s'est déroulée, dimanche dernier, au siège de son département ministériel, avec Alp Topcuoglu, membre du Conseil d'administration de Tosyali Algérie, accompagné de son conseiller Hamid Gasmi, a précisé la même source.

Cette audience s'inscrivait dans le cadre de du développement des énergies renouvelables dans le complexe sidérurgique de Béthioua (Oran) et plus précisément la mise en oeuvre d'une centrale photovoltaïque installée sur la toiture des hangars de l'usine. "Leader du domaine sidérurgique en Algérie, avec 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires, Tosyali Algérie ambitionne de devenir l'un des principaux producteurs d'acier vert au monde", a ajouté le communiqué. Dans ce cadre, "M. Ziane a exprimé sa disponibilité à accompagner ce projet ambitieux et innovant, qui constitue un modèle pour l'industrie en Algérie", a souligné le ministère.