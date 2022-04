Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu lundi à Alger le chef du Gouvernement d'Unité nationale de Libye, M. Abdelhamid Dbeibah.

"J'ai eu l'honneur aujourd'hui de rencontrer le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avec lequel nous avons abordé nombre de dossiers, notamment les prochaines élections en Libye", a déclaré à la presse M. Dbeibah à l'issue de l'audience.

Il a ajouté "avoir présenté, lors de la rencontre, la vision de son gouvernement pour réaliser ce projet important et passer de la période de transition à la stabilité en Libye".

Le chef du Gouvernement d'Unité nationale de Libye a précisé qu'il a aussi été question lors de la rencontre du "rôle important de l'Algérie en faveur de ces élections et de leur nécessaire tenue dans les meilleurs délais possibles", ainsi que du "soutien à la coopération économique entre les deux pays, notamment dans le domaine du pétrole et du gaz, à la lumière de la conjoncture mondiale" actuelle.

La rencontre s'est déroulée en présence du Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, du ministre des Affaires étrangères et de la Co mmunauté nationale à l'étranger, M. RamtaneLamamra, du Directeur de cabinet à la Présidence de la République, M. Abdelaziz Khellaf, et du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Kamal Beldjoud.

Le chef du Gouvernement d'Unité nationale de Libye est arrivé lundi en Algérie dans le cadre d'une visite officielle.