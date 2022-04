Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a appelé lundi depuis la wilaya de Bordj Bou Arreridj à encourager les stagiaires et les apprenants doués de capacités d'innovation, soulignant que son secteur "recèle une main-d'œuvre qualifiée répondant aux besoins du marché du travail".

Dans une déclaration à la presse en marge d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya, le ministre a insisté sur la nécessité d'encourager les stagiaires et les apprenants afin de leur permettre de créer des micro-entreprises et des moyennes entreprises et d'investir le monde du travail.

"Nous disposons d'une maison d'accompagnement qui suit le stagiaire jusqu'à la concrétisation de son projet et la création de son entreprise à travers les différents dispositifs de soutien à l'emploi disponibles", a-t-il précisé.

Il a appelé à étendre les spécialités de formation en adéquation avec les capacités économiques de la région, se félicitant des conventions signées avec divers partenaires (directions exécutives, entreprises et c ollectivités locales).

A cette occasion, le ministre a salué le niveau de la formation professionnelle dans cette wilaya qu'il a qualifiée de "pôle industriel par excellence doté d'un tissu industriel diversifié".

Les réalisations des stagiaires du secteur reflètent les efforts de l'Etat pour assurer un cadre pédagogique à la hauteur, conformément aux préconisations et aux 54 engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, notamment celui visant à permettre à la formation professionnelle de promouvoir les possibilités d'emploi des jeunes et de stimuler la production et l'économie nationale, a estimé M. Merabi.

Lors de sa visite dans la wilaya, le ministre a inauguré un centre de formation professionnelle et d'apprentissage dans la commune de Belmour.

Il a également visité une exposition des produits des stagiaires du secteur au niveau du Centre de formation professionnelle et d'apprentissage Allouche-Hachemi, dans le chef-lieu de wilaya.

Après avoir visité l'Institut national spécialisé Moudjahid Othman-Belazzoug et un établissement privé de formation professionnelle, le ministre a inspecté la maison d'accompagnement au niveau de la zone industrielle de Bordj Bou Arreridj.