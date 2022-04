Le CHT Oran a concédé sa première défaite cette saison en championnat de Nationale 1 de handball (Messieurs) en s’inclinant samedi soir à domicile face au M Sig (30-39) pour le compte de la 8e journée du groupe Ouest. Cette première contre-performance des Oranais intervient après une semaine mouvementée au cours de laquelle la direction du club a écarté l’entraineur Didene et trois autres joueurs (Zerouali, Bendaha et Hamidi) pour "des raisons disciplinaires", a-t-on précisé.

Ces mesures prises avant quelques jours du "choc" de la journée, ont joué un mauvais tour au CHTO, contraint ainsi de céder ses premiers points depuis le début de cet exercice. En effet, le club que préside Sid Ahmed Djendara a réalisé, avant cette journée, un parcours sans faute en remportant ses sept précédents matchs, ce qui lui a permis de s’installer aux commandes du classement et surtout faire un grand pas vers la qualification au tournoi "play-off".

Mais l’échec face au M Sig risque de tout remettre en cause, puisque la course à la première place de la poule a été complètement relancée. Le CHTO (1er, 14 pts) ne compte désormais que deux unités d’avance sur son poursuivant immédiat le M Sig, et ce, avant quatre journées de la clôture de la première phase du championnat.

Lors de la prochaine journée, les gars d’El Bahia rendront visite au HBC Tlemcen (5e, 6 pts), alors que le MS accueillera le CSHB Adrar (3e, 10 pts).