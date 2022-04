Plus de 60 coureurs de tous âges son annoncés pour prendre part à la course cycliste "challenge Ramadhan" qui sera organisée, vendredi prochain,

à El Khroub (Constantine), a-t-on appris dimanche auprès de la Ligue

de wilaya de cette discipline.

"Cinq (5) clubs constantinois seront présents à cette course avec une moyenne de 16 athlètes chacun dans les catégories écoles, minimes, cadets et juniors", a indiqué le président de la Ligue de cyclisme, Yacine Lafala, précisant que cette course s’inscrit dans " le cadre du programme annuel des compétitions locales de préparation des jeunes catégories pour le championnat national".

Les coureurs rivaliseront sur un circuit fermé de 4,11 km avec deux (2) tours pour les écoles, trois (3) tours pour les minimes, cinq (5) tours pour les cadets et dix (10) tours pour les juniors, selon la même source. Cette course constitue "une épreuve réelle" pour ces jeunes athlètes pour les préparer et leur permettra de garder la forme acquise lors des stages de préparation organisés depuis le début de la saison sous l’égide de la Ligue, a noté son président.

Selon M. Lafala, les séniors poursuivent de leur côté les préparatifs pour les joutes internationales et ont pris part, la semaine passée, au grand prix "Challenge Ramadhan" d’Alger, durant lequel Ayoub Ferkous s’est classé troisième.

La ligue de cyclisme de Constantine a organisé vendredi passé dans la commune de Benbadis une course contre la montre pour les catégories cadets et juniors, à l’occasion de la journée du Savoir (16 avril).

Le président de la Ligue de cyclisme de Constantine, Yacine Lafala, a été désigné directeur du tour d’Algérie cycliste de l’année 2022 qui aura lieu du 20 au 27 mai prochain en neuf étapes, a-t-on noté.