Seize (16) interventions chirurgicales ont été effectuées cette semaine sur des enfants (6 mois à 13 ans) de la wilaya d’El-Oued présentant des malformations congénitales, dans le cadre du jumelage entre l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) Mère-Enfant "Bachir-Bennacer" (El-Oued) et le Centre hospitalo-universitaire CHU "Sâadna Abdenour" (Sétif), ont indiqué jeudi les organisateurs.

Ciblant des enfants présentant des malformations congénitales, dont le bec de lièvre et les fentes labiale et palatine, ces interventions ont été assurées, durant quatre jours, par une équipe médicale spécialisée composée de chirurgiens-pédiatres et d’anesthésistes-réanimateurs, sous la conduite de Mahmoud Benmahmoud, spécialiste en réparation dermatologique et esthétique du CHU-Sâadna Abdenour. Ces journées ont également donné lieu à l’organisation de consultations médicales gratuites au profit de 36 enfants, en vue de déterminer les cas nécessitant des opérations chirurgicales, a indiqué le directeur de l’EHS Mère-Enfant, Bachir Abderrabi.

Au volet académique, des journées de formation sur la correction des malfo rmations chez les enfants ont été organisées en direction des personnels médical et paramédical locaux, leur permettant d’acquérir des compétences médicales en la matière, a ajouté M.Abderrabi.

L’EHS Mère-Enfant "Bachir-Bennacer" a arrêté plusieurs programmes de jumelage avec des établissements hospitaliers universitaires du pays pour la promotion des prestations médicales dans la wilaya d’EL-Oued.