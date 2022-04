Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a présidé une réunion sur le bon usage des médicaments biosimilaires et les règles encadrant leur substitution pour assurer une meilleure prise en charge des malades, a indiqué, lundi, un communiqué du ministère.

Lors de la réunion qu'il a présidée, dimanche, en présence de cadres du ministère et d'experts cliniciens, toutes spécialités confondues (oncologie, hématologie, rhumatologie et médecine interne), et de pharmaciens hospitaliers, M. Benbouzid a souligné l'importance d'assurer aux malades "une prise en charge sanitaire de qualité". La réunion qui s'inscrit dans le cadre des "démarches du ministère de la Santé visant à assurer la disponibilité des médicaments aux malades dans les établissements hospitaliers", a mis l'accent sur l'importance de sortir avec des recommandations visant à "fournir aux malades une prise en charge de qualité" et de garantir la disponibilité des médicaments à moindre coût à tous les malades en permettant à la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) d'acquérir tous les médicaments enregistrés, indique le communiqué.