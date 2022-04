Le Forum de la fraternité algéro-palestinienne a condamné les agressions menées par les forces d'occupation sionistes contre les Palestiniens et la profanation de leurs lieux saints au vu et au su de tous, appelant les peuples arabes et musulmans et tous les peuples épris de liberté à "aider les Palestiniens à faire face à la barbarie de l'occupation sioniste".

Dans un communiqué signé par son président, Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini, dont l'APS a obtenu une copie, le Forum de la fraternité algéro-palestinienne a affirmé "suivre, avec douleur et consternation, les agressions et les profanations des lieux saints auxquelles se livrent au quotidien les forces d'occupation sionistes, au vu et au su de tous, sans susciter de réaction, hormis quelques voix inaudibles s'élevant ça et là".

Dans ce contexte, le forum "en appelle à la conscience humaine", exhortant "les peuples arabes et musulmans et tous les peuples épris de liberté dans le monde à aider les frères palestiniens par tous les moyens possibles", a ajouté le communiqué.

Le forum appe lle également "les pays arabes et musulmans à prêter main forte aux Palestiniens dans leur résistance face à l'occupation sioniste barbare".

Une résistance par laquelle les Palestiniens "donnent des leçons de courage, de bravoure et de sacrifice", redonnant espoir à la nation arabe et renforçant la foi des peuples arabes et musulmans en la justesse de la première cause des musulmans, selon la même source.

"Nos pensées vont à nos frères palestiniens d'El Qods et de Gaza qui subissent l'injustice de l'occupant", a ajouté le Forum, affirmant que la libération de la Palestine est tributaire de la volonté et de la résistance du peuple palestinien pour rétablir ses droits.

"Ce qui a été pris par la force ne peut être rétabli que par la force et il y a de grands espoirs en le peuple palestinien qui a résisté et résiste encore contre l'occupant pour libérer ses terres, à l'instar de son frère le peuple algérien qui a subi et combattu le colonialisme pendant 130 ans".

Par la même occasion, le Forum de la fraternité algéro-pelestinienne a indiqué que le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, a "exprimé fidèlement les positions indéfectibles de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne et de la résistance légitime du peuple palestinien po ur récupérer ses terres spoliées".