L'historien Mohamed Larbi Zoubeiri a affirmé que l'Algérie était, avant l'occupation française, un "Etat puissant qui jouissait d'une notoriété aux plans politique, militaire et culturel et qui s'imposait dans tous les domaines".

Lors d'une conférence organisée samedi soir au siège du parti du Front de libération nationale (FLN) intitulée "L'Algérie, à la veille de l'occupation", l'historien a indiqué que l'Algérie était "un Etat puissant, avant l'occupation française, contrairement aux idées erronées prônées par certaines voix hostiles à notre pays qui prétendent que +la France a fondé l'Etat algérien+".

A cette occasion, le conférencier a évoqué "la position de certains intellectuels et hommes politiques français qui refusent de reconnaître l'existence de l'Algérie historiquement", mettant en avant la notoriété de l'Algérie aux plans politique, militaire et socioculturel avant l'occupation française.

L'intervenant a cité, à ce propos, le Dey d'Alger, Baba Hassen, qui avait durant la période allant de 1792 à 1798, prêté aide à la France, en situationsocio-économiqu e difficile, après sa révolution pour la proclamation de la première République, au moment où la plupart des pays européens lui ont tourné le dos, soulignant que "le document de la reconnaissance de la République française par l'Algérie est disponible actuellement au niveau des Nations unies".

"Comment un pays qui n'existe pas historiquement- comme le prétendent certains hommes politiques et penseurs français- peut-il reconnaître le nouveau régime français", s'est-il interrogé.

Il a rappelé dans le même contexte les résistances et révoltes populaires menées par "de grands hommes contre l'occupation française", ce qui confirme, a-t-il dit, "l'attachement du peuple algérien à sa terre, à sa liberté, à son identité et à sa culture, un peuple qui a continué à combattre et à lutter jusqu'au recouvrement de la souveraineté nationale et de la reconstruction de l'Etat algérien moderne".