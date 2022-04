L'Office national de la publication scolaire (ONPS) s'est renforcé avec une nouvelle machine d'impression d'une capacité de près de 500.000 livres/jour, et ce, en concrétisation des décisions prises par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de la dernière réunion du Conseil des ministres concernant la promotion et le renforcement de l'ONPS, étant un "outil important" pour la promotion de l’impression du livre scolaire.

Lors d'une inspection qui l'a conduit, dimanche, au siège de l'ONPS, le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed s'est enquis des spécificités de cette machine qui devra améliorer la cadence de l'impression du livre et de sa qualité, d'autant qu'elle est en mesure d'imprimer 35.000 exemplaires à l'heure, soit l'équivalent de 500.000 exemplaires par jour.

Cette visite a permis au ministre de l'Education nationale de s'enquérir sur le terrain de la concrétisation immédiate des décisions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

M. Belabed a salué le travail effectué par l'ONPS concernant l'impression des livres de braille destinés à la catégorie des non-voyants.

A l'occasion, le ministre a rappelé "les décisions historiques et stratégiques" au profit de cet établissement, affirmant que ces décisions traduisent "l'engagement de l'Etat envers la frange des non-voyants", de même que les mesures et dispositions prises en vue d'accompagner cet établissement qui relève du ministère de l'Education nationale, à l'effet de lui conférer, a-t-il dit, "une dimension arabe et africaine" dans l'impression de ce genre de livres.

Une partie des livres du saint-Coran et du Hadith édités en Braille sera distribuée gratuitement aux non-voyants, a assuré le ministre qui a appelé au "respect des délais d'impression de ces livres et des normes de qualité".

A rappeler que le Président de la République M. Abdelmadjid Tebboune a chargé le gouvernement, lors du Conseil des ministres tenu le 10 avril courant, de prendre les mesures nécessaires pour développer l’Office national de la publication scolaire (ONPS), étant un outil important pour la promotion de l’impression et de l’édition en braille.

Il a également donné des instructions à l'effet de s’orienter immédiatement vers la promotion de l’impression en braille pour assister la catégorie des non-voyants à l’échelle nationale, arabe et africaine, voire internationale.

Le Président Tebboune a ordonné, dans le même sillage, la création d'une imprimerie nationale depuis l’ONPS, jetant les bases de l’impression des livres en braille dans les domaines de la religion, les sciences, les mathématiques, la physique et la littérature, en sus du lancement de l'impression en braille du Saint Coran, des hadiths et du Muwatta de l'Imam Malik.

Le Chef de l'Etat a décidé de l'adoption du principe de la gratuité des livres en braille dans toutes les spécialités.