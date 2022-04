Le moudjahid et membre de l'Armée de libration nationale (ALN), Mokhtar Cherroun, est décédé à l'âge de 85 ans, a-t-on appris dimanche auprès du ministère des Moudjahidine et des Ayants droit.

Originaire de la région d'Ouled Rahma dans la wilaya de Biskra, le défunt rejoint les rangs de la glorieuse Révolution en 1956, participant à plusieurs batailles et opérations militaires contre l'armée coloniale française dans la zone III de la wilaya VI historique.

Il livrera une lutte acharnée dans les rangs de l'Armée de libération nationale jusqu'au recouvrement de la souveraineté nationale.

Après l'indépendance, le défunt se voit confier plusieurs missions au sein du Bureau de l'Organisation nationale des moudjahidine dans la wilaya de Djelfa dont il deviendra plus tard le secrétaire de wilaya.

Il a également contribué à faire connaître l'histoire de la wilaya VI historique à travers ses participations à plusieurs colloques et conférences, mais aussi par le biais de ses témoignages vivants retraçant son parcours révolutionnaire.

En cette douloureuse épreuve, le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebigua, présente à la famille du défunt et à ses compagnons d'armes, ses sincères condoléances, priant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste paradis et de prêter patience et réconfort à ses proches.