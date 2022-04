Un accident de circulation entre un bus de transport de voyageurs et un camion semi-remorque, survenu mercredi à 50 km de Béni-Abbès, a fait quatre morts et 14 blessés, a-t-on appris jeudi de la cellule de communication de la wilaya de Béni-Abbès.

Les quatre (4) victimes, trois femmes et un homme, tous originaires de la région d’Igli, ont été inhumées jeudi au cimetière "Othmane Slimane" au chef-lieu de commune d’Igli, en présence d’une foule nombreuse et des autorités de la wilaya.

Onze (11) personnes blessées ont quitté jeudi l’hôpital "Mohamed Ayoub" où elles ont été admises, tandis que trois (3) autres, blessées grièvement, seront évacuées incessamment vers une structure hospitalière du nord du pays pour poursuivre des soins spécialisés, a précisé la source.

L’accident s’est produit à 50 km au Nord de Béni-Abbès sur un tronçon de la RN-6B reliant Béni-Abbes à Igli, selon la Protection civile.

Le bus de voyageurs assurait une liaison entre la daïra d'El-Ouata, au Sud de Béni-Abbes, et celle de Taghit dans la wilaya de Bechar, a-t-on précisé.

Dès l’annonce de l’accident, le wali de Béni-Abbes, Said Chenouf, en compagnie du président de l'Assemblée populaire de wilaya (APW), s’est rendu sur les lieux de l’accident ainsi qu’à la polyclinique d’Igli et à l'hôpital ''Mohamed Yacoub'', où il s'est enquis de la prise en charge médicale et psychologique des victimes de l'accident, a-t-on fait savoir à la cellule de communication de la wilaya.