Le ministère de l’Environnement mène actuellement en coordination avec l’Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ) une étude pour classer la région d’El Marsa (Est de Skikda) comme réserve naturelle terrestre et marine, a-t-on appris jeudi auprès de la Direction locale de l’environnement.

L’étude est actuellement en cours en vue de classer le site naturel d’El Marsa en tant que réserve protégée, à la fois terrestre et marine, a indiqué le directeur local de l’environnement, Ameur Miloud, en marge de la cérémonie de remise de 50 ruches à leurs bénéficiaires dans le cadre du projet de protection de l’environnement et de la biodiversité, ajoutant que l’octroi de ces ruches s’inscrit dans la perspective de créer des réserves naturelles dans la wilaya.

La distribution des ruches, ainsi que de quatre appareils de distillation d’huile de plantes aromatiques qui a eu lieu au siège de la Direction de l’environnement rentre, a-t-il noté, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de protection de l’environnement et de la biodiversité du littoral algérien (PEBLA) tracé par le ministère de l’Environnement avec l’accompagnement de l’Agence allemande GIZ.

Les bénéficiaires de l’opération sont adhérents dans des coopératives, créées en vertu de l’accord conclu dernièrement, entre la Direction de l’environnement et l’Agence allemande de coopération internationale, a-t-il souligné.

L'objectif de l'opération est d’inciter les habitants des localités rurales à développer des activités et exploiter les ressources forestières dans une perspective durable, a indiqué le même responsable qui a assuré qu’il est prévu de distribuer d’autres ruches et appareils après la création d’autres coopératives et l’adhésion des femmes rurales et des habitants des campagnes.

La Direction de l’environnement de Skikda œuvre par le biais du projet de protection de l’environnement et de la biodiversité du littoral algérien à valoriser les ressources naturelles locales et à les exploiter à travers la création de coopératives d’apiculture et de production d’huiles essentielles, de sorte à générer des emplois et associer la société civile à l’exploitation de ces ressources, a indiqué le même cadre.

En décembre passé, un accord de coopération a été signé entre la Direction de l’environnement de Skikda et l’Agence allemande GIZ portant sur la remise d’appareils de distillation à des coopératives spécialisées, dont les membres auront au préalable bénéficié d’une formation dans le domaine.