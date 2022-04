La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a lancé une campagne nationale de sensibilisation aux dangers de la mauvaise utilisation d'Internet chez les enfants et les jeunes, et ce à l'occasion de la Journée du savoir coïncidant avec le 16 avril de chaque année, a indiqué jeudi un communiqué de la DGSN.

Le programme de cette campagne nationale, précise le communiqué, "prévoit des activités de sensibilisation au profit des étudiants universitaires, lesquelles focalisent sur l'utilisation optimale et sûre d'Internet et la prévention de son utilisation à des fins illégales", ainsi qu'"une explication des méthodes et procédures légales à suivre pour les victimes d'un crime électronique".

Cette campagne qui sera supervisée par des cadres des brigades de lutte contre la cybercriminalité et celles de protection de l’enfance au niveau de chaque Sûreté de wilaya, prévoit également "des activités de sensibilisation au profit des lycéens et des stagiaires des centres de la formation et de l’enseignement professionnels, afin de mettre en évidence les dangers et les dommages qui peuvent résulter de l'usage négatif d'Internet".