Les services de sûreté de wilaya d'Alger ont saisi durant le mois de mars dernier, plus de 8 kg de cannabis et arrêté 357 individus impliqués dans des affaires de port d'armes blanches prohibées, a indiqué jeudi un communiqué du corps constitué.

"Dans le cadre de la lutte contre toute forme de criminalité et en vue de préserver la sécurité des citoyens et de leurs biens dans les quartiers urbains, notamment à travers l'élimination des bandes de quartier, les services de la sûreté de wilaya d'Alger, représentés par le service de wilaya de la police judiciaire, ont procédé, au cours du mois de mars dernier, à l'arrestation de 357 individus impliqués dans des affaires de port d'armes prohibées", a précisé le communiqué.

"Les mêmes services ont mené d'autres opérations ayant permis la saisie de 8,327 kg de cannabis, 34678 comprimés psychotropes, 119 gr de cocaïne et 501 gr d'opium", a ajouté le communiqué.

Par ailleurs, la brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) relevant de la sûreté de la circonscription administrative d'Hussein Dey a traité "une affaire d'escroquerie, usurpation d'identité et séjour illégal, dans laquelle un citoyen s'est fait arnaqué par un ressortissant étranger qui lui a soutiré plus d'un milliard de centimes et une quantité de métal jaune pesant 350 gr".

Suite à la filature du suspect, il s'est avéré être "un membre des réseaux spécialisés dans l'escroquerie à l'échelle nationale, trompant leurs victimes en les attirant par l'appât du gain facile".

Après parachèvement des procédures légales, le suspect a été déféré devant le parquet territorialement compétent.