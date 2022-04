Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra jeudi, une séance d'information publique, suivie de consultations à huis clos, sur le Yémen.

L'Envoyé spécial pour le Yémen Hans Grundberg et le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires Martin Griffiths devraient faire un briefing. L'Emissaire onusien évoquera les développements de la situation au Yémen au cours des deux dernières semaines.

Au début du mois, M. Grundberg a annoncé que les parties au conflit avaient convenu - pour la première fois depuis 2016 - d'une trêve nationale de deux mois, du 2 avril au 2 juin, avec possibilité de prolongation.

La trêve, que l'ONU a proposée pour le mois de Ramadan, implique l'arrêt de toutes les opérations militaires offensives terrestres, aériennes et maritimes à l'intérieur et à l'extérieur du Yémen, et un gel des positions militaires actuelles sur le terrain. L' accord de trêve prévoit également plusieurs mesures humanitaires.

M. Grundberg pourrait observer qu'il y a eu une diminution significative de la violence et aucun rapport confirmé de frappes aériennes ou d'attaques transfrontalières depuis l'entrée en vigueur de la trêve, malgré certains rapports d'affrontements, notamment dans les gouvernorats de Marib et de Taiz.