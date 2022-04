Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présenté, jeudi, ses condoléances à la famille de la militante Juliette Acampora, connue pour son soutien à la cause algérienne et son opposition à l'occupation française, décédée à l'âge de 92 ans.

Le Président Tebboune a exprimé "ses sincères condoléances et toute son empathie à la famille de la militante Juliette Acampora d'origine européenne", louant par la même occasion "son histoire de militante en faveur de la cause algérienne et contre l'occupation française".