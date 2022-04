Le ministre de la Santé, Pr Abderrahmane Benbouzid , a plaidé mardi à Ghardaïa pour la formation des médecins généralistes issus des régions du sud et haut plateaux dans les différentes spécialités afin d’assurer une prise en charge efficiente des patients des wilayas sous médicalisées.

S’exprimant dans un point de presse le ministre a indiqué que la généralisation de la couverture sanitaire à l’ensemble des algériens exige également un système de santé performant, efficient aux normes universelles qui offre des services de santé en H24 à la hauteur des exigences de la population.

Les pouvoirs publics n’ont pas lésé sur les moyens pour l’acquisition de matériels sophistiqués au profit des établissements de santé anciens ou nouveaux notamment après le dégel des projets de santé conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", le but recherché est d’offrir un meilleur service de santé aux citoyens. L’instabilité des médecins spécialistes affectés au niveau des services hospitaliers dans les régions du sud et haut plateaux et le déficit enregistré en matière de personnel médicale a poussé à accorder une formation spécialisée pour les médecins généralistes ayant cumulé 5 ans de service dans ces régions en tant que médecin généraliste afin d’obtenir un certificat d'études spécialisées en sciences médicales de son choix, a souligné le ministre.

Le Pr Benbouzid a appelé à l’élévation du niveau des soins médicaux prodigués dans les différentes régions du pays en s’appuyant sur les nouvelles technologies "la télémédecine" dans les diagnostics pour une meilleure prise en charge du malade et la formation continue du personnel médicale.

Le ministre de la santé a également annoncé la reprise des opérations de jumelage entre les différentes structures de santé du pays, interrompues suite à la propagation de la pandémie de coronavirus durant deux années et qui ont donné des résultats positifs.

Accompagné des autorités locales, le ministre de la santé a procédé à la mise en service de deux policliniques située à Métlili El Djadida et à Oued N’Chou nouvelle zone urbaine située à 15 Km au nord de Ghardaia avant d’inspecter le projet de réalisation d’un hôpital de 240 lits de Ghardaia ou il a annoncé la création au sein de cet hôpital d’un centre anticancéreux.

Au terme de sa visite, le ministre de la santé a inspecté les hôpitaux en cours d’achè vement de Berriane (60 lits) et Gerrara (120 lits) situés respectivement à 45 et 120 km du chef-lieu de wilaya.

"L’amélioration de l’offre des soins au niveau de ces deux localités du nord de Ghardaia ainsi que de l’accessibilité de la population aux paniers des soins prodigués, est tributaire du niveau de compétence managériale adapté à la disponibilité des ressources humaines qualifiées avec l’appui de tous les partenaires concernés", a-t-il souligné avant d’exhorter la communauté médicale à une prise en charge optimale des malades et de veiller à la maintenance et l’entretien du matériel médicale.