Le diététicien Dr. Toufik Melzi a mis en avant, mardi à Alger, l'importance de suivre une alimentation équilibrée pendant le mois sacré de Ramadhan afin de bénéficier réellement des bienfaits du jeûne, rappelant par la même "les avantages innombrables de ce rite".

Intervenant lors d'une conférence sur les "Bienfaits du jeûne et de la nutrition correcte", tenue au siège du Centre culturel islamique (CCI), Dr. Melzi a précisé que le suivi d'une alimentation équilibrée et l'évitement de toute forme d'excès après la rupture du jeûne permettraient à l'individu de bénéficier réellement des nombreux avantages du jeûne, citant plusieurs études scientifiques modernes menées sur les avantages du jeûne pratiqué au sein des sociétés occidentales, à l'instar de jeûne thérapeutique et jeûne intermittent.

Le conférencier a, par la suite, énuméré certains avantages, axés notamment sur l'élimination par le corps de diverses toxines accumulées, le renouvellement cellulaire, le renforcement du système immunitaire et des cellules souches.

Quant au rabattement par l'Algérien sur l'excès de consommation pendant le mois sacré de divers types de sucreries et de gras, le spécialiste a mis en garde contre l'impact ô combien négatif de ces mauvais comportements sur la santé, ces gestes qui empêchent, explique-t-il, le corps de récupérer après un mois de jeûne. Il a recommandé, toutefois, de "consommer des aliments naturels pour réduire les complications des maladies provoquées par un régime alimentaire malsain et tout à fait déséquilibré", dira-t-il.

De même qu'il est conseillé, poursuit le spécialiste, de "revenir à chaque fois aux recommandations de la Sunna au sujet de l'alimentation équilibrée, loin de toute forme de gaspillage", c'est-à-dire de suivre "une alimentation saine qui préserve à l'être humain sa santé et lui procure du bien-être".