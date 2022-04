Diverses activités sont organisées dans la wilaya d'Illizi pour l’animation des soirées du mois de Ramadhan.

Les structures et établissements socioculturels et les espaces publics renouent en ce mois sacré avec les activités culturelles et récréatives initiées par les associations locales à la satisfaction des familles et leurs enfants. Peaufiné avec le concours d’institutions concernées, dont la direction de la Culture, le programme d’animation prévoit des conférences et des concours culturels, dont la 4ème édition du concours de connaissances culturelles et religieuses, mettant en compétition 20 familles.

La maison de la culture Othmane-Bali accueille, durant ce mois sacré, moult activités et manifestations, dont des représentations théâtrales, des chants d’Inchad et de Madih, des conférences sur les enseignements du mois de Ramadhan, en plus d’une exposition d’artisanat.

Les familles d’Illizi profitent aussi, en ce mois, du jardin "Brahim Bekedda", rouvert au public après avoir bénéficié de travaux de rénovation et d’aménagement et avoir été équipé en accessoires de jeux et de loisirs.