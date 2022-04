Le président du Haut Conseil Islamique (HCI), BouabdellahGhlamallah a affirmé, mardi à Alger, que la culture islamique reposait principalement sur le dialogue et œuvrait à "la consécration de la coexistence et la tolérance entre les religions et les cultures".

Invité de la deuxième édition du Forum de la pensée culturelle islamique organisée au Palais de la culture Moufdi-Zakaria, M. Ghlamallah a précisé que "la culture islamique est basée principalement sur le dialogue et œuvre à la consécration de la coexistence et la tolérance entre les religions et les cultures".

Dans son intervention intitulée "la coexistence et les valeurs humaines", M. Ghlamaallah a mis en avant la nécessité du dialogue pour le règlement des crises urgentes dans un mode dominé par les médias, les TIC, le flux d'informations et la mixité des cultures.

M. Ghlamallah a évoqué les différentes formes d'agression et les pressions économiques exercées sur les peuples musulmans, ainsi que la position intégriste qui a favorisé l'instabilité dans le monde par la diffusion des cellules du terrorisme et l'assassinat des innocen ts aussi bien dans les communautés occidentales que musulmanes.

Il a expliqué que "cette détérioration est issue de l'échec des solutions proposées par les réformateurs puisque ce sont des solutions non objectives".

Après avoir relevé que la pensée islamique retient la notion de "droit et devoir", M. Ghlamallah a indiqué que "le non respect de l'application de ce principe inaliénable a entrainé un dysfonctionnement dans la cohésion et l'attachement de la société, d'où la corruption dans la société".