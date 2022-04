Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a reçu ,mardi, une délégation parlementaire du Niger, conduite par le président du Groupe Parlementaire d'amitié "Niger-Algérie", Khalil Oumabarik, qui lui a remis un message de son homologue le Président de l'Assemblée nationale, SeyniOumarou.

M. Boughali a mis en avant, à l'entame de cette rencontre, "les relations fraternelles et de bon voisinage qui lient les deux pays, marquées par la convergence des vues sur les questions bilatérales, internationales et régionales d'intérêt commun", a précisé le communiqué de l'APN.

Le président de la chambre basse du Parlement a également mis l'accent sur le rôle des parlementaires dans le développement de ces relations à travers les deux groupes d'amitié, appelant à utiliser ces mécanismes pour encourager les échanges parlementaires multiformes, ajoute le communiqué.

Par ailleurs, M. Boughali a souligné les efforts déployés pour promouvoir les échanges commerciaux et économiques entre les deux pays, passant en revue, dans ce contexte, l'importance du projet de gazoduc transsaharien, qui "renforcera les relations économiques et bénéficiera à de nombreux pays africains".

La coopération bilatérale qui couvre plusieurs domaines, tels que l'agriculture, la défense, les mines, ainsi que l'enseignement supérieur, "connaitra un saut qualitatif après le démarrage de l'exploitation énergétique, dans le cadre des accords conclus par les sociétés (Naftal) et (Sonatrach) avec les autorités nigériennes", a-t-il estimé.

Pour sa part, le président de la délégation nigérienne a transmis les salutations du président de l'Assemblée nationale de la République du Niger à son homologue, M. Boughali, exprimant "la gratitude de son pays pour les aides de l'Algérie au Niger".

Il a également salué le rôle "central et pivot" de l'Algérie dans le maintien de la stabilité et de la sécurité de la région du Sahel, évoquant le rôle "efficace" des parlementaires dans "la promotion des canaux de dialogue et de réconciliation dans la région, notamment à travers des visites mutuelles et la coordination dans différents fora", ajoute la même source.