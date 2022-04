Le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mohamed Hani a reçu, mardi, une délégation du groupe parlementaire d'amitié "Niger-Algérie", conduite par son président Khalil Oumbarik, indique un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Niger en Algérie, M. Hani a affirmé que les deux pays "sont unis par des relations historiques et d'amitié et attachés à renforcer ces liens par davantage de coopération dans divers domaines et la coordination autour des questions d'intérêt commun".

Au niveau parlementaire, il a indiqué que l'installation du groupe parlementaire d'amitié avec l'Assemblée nationale du Niger se veut "un pas important contribuant à la promotion de la coopération bilatérale à de hauts niveaux".

Le président de la Commission a passé en revue les efforts de l'Algérie après l'élection du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour "l'édification d'une Algérie nouvelle basée sur la bonne gouvernance et le respect des libertés individuelles et collectives notamment après la révision de la Constitution qui a renforcé le rôle de la société civile, la femme et les jeunes", présentant également un aperçu de la composante actuelle de l'APN.

Le président du groupe parlementaire d'amitié "Algérie-Niger", Zenani Boudjemaâ, a, pour sa part, souligné que cette visite de la délégation nigérienne "réaffirme la profondeur des relations d'amitié solides et fortes liant les deux pays".

"Cette visite sera une opportunité pour mettre la lumière sur une série de questions d'intérêt commun", a-t-il dit, exprimant son souhait de "voir cette visite ouvrir de nouvelles perspectives pour approfondir l'échange dans plusieurs domaines".

Le président du groupe parlementaire "Niger-Algérie" a, de son côté, expliqué que "cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations fortes liant les deux pays à plus d'un titre", ajoutant que l'objectif auquel aspire la délégation, outre l'échange des visites et des expertises, consiste à "préparer le terrain à la visite officielle du président du Parlement nigérien en Algérie dans les prochains jours".