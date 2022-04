Appelé farigoule en Provence, le thym commun est utilisé depuis l'Antiquité pour ses vertus digestives, fortifiantes et antiseptiques. C'est d'ailleurs un remède idéal contre les maux de l'hiver et contre les troubles digestifs. Découvrez tous les bienfaits du thym ainsi que des recettes originales d'infusions de thym.

Le thym commun (Thymus vulgaris L.) est un petit arbrisseau qui pousse dans les lieux secs, les rocailles... C'est une plante aromatique qui appartient à la famille des lamiacées, comme le romarin ou la lavande. Ses feuilles sont linéaires et ses fleurs, petites, se déclinent du rose au blanchâtre. Les Égyptiens s'en servaient pour embaumer leurs morts, les Grecs pour améliorer la saveur de leurs plats. Chez les Romains, il donnait du courage aux soldats avant un combat...

Au Moyen Âge, l'abbesse allemande Hildegarde de Bingen le préconisait dans le traitement des détresses respiratoires.

En effet, le thym contient des constituants qui en font un excellent antiseptique pulmonaire et un bon expectorant (fluidifiant bronchique). On l'utilise en cas de digestion difficile, car il est antispasmodique et aide à drainer le foie. C'est aussi un fortifiant remarquable !

L'huile essentielle de ses parties aériennes fleuries présente différents chémotypes, ou types chimiques : thym à thymol, à géraniol, à thujanol... On peut donc l'employer à bon escient dans différentes indications, chez l'adulte et chez l'enfant : dans les infections ORL, pulmonaires, digestives, urinaires, contre les douleurs rhumatismales...

Bain apaisant antirhumatismes

Avec le cassis, il apaise l'inflammation et soulage les douleurs articulaires.

La recette : Mettre 500 g de sommités de thym et 200 g de feuilles de cassis dans 1 litre d'eau frémissante. Couvrir, puis laisser infuser pendant 15 min.

Comment l'utiliser : Verser l'infusion dans l'eau tiède d'un bain et rester immergé 10 à 15 min.

Tisane état grippal

Antiseptique, elle est très efficace dès les premiers symptômes de la grippe: courbatures, frissons... La recette : Mettre 20 à 30 g de sommités de thym dans 1 litre d'eau frémissante. Couvrir et laisser infuser 5 à 10 min. Dans une grande tasse, mettre 1 cuillerée à café de miel avec 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle de thym à linalol ou à thujanol. Verser l'infusion dans la tasse et bien mélanger.

Comment l'utiliser : Boire 3 à 4 tasses de tisane par jour jusqu'à amélioration de l'état général, pendant 7 à 10 jours.

Lotion capillaire

Elle apaise, assainit et fortifie les cuirs chevelus fragiles ou irrités.

La recette : Faire bouillir à couvert 100 g de sommités de thym dans 1 litre d'eau pendant 2 à 3 min. Laisser infuser à couvert 5 à 10 min.

Comment l'utiliser : Appliquer cette solution sur les cheveux, puis frictionner le cuir chevelu.

Infusion tonique

Conseillée aux convalescents, ainsi qu'aux personnes sous chimiothérapie, elle est à la fois revitalisante et détoxifiante.

La recette : Mettre 50 g de sommités de thym et 20 g de romarin dans 1 litre d'eau frémissante. Couvrir, laisser infuser 5 à 10 min. Dans une grande tasse, mettre 1 cuillerée à café de miel avec 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle de cannelle*. Ajouter le jus de 1/2 citron. Verser l'infusion, mélanger.

Comment l'utiliser : Prendre 2 tasses par jour pendant 20 à 30 jours.

*Cette huile essentielle est irritante : éviter tout contact avec les yeux et demander un avis médical en cas de grossesse ou d'allaitement.

Tisane spécial enfant

Antiseptique, apaisante et de saveur agréable, elle aide les petits à retrouver le sommeil.

La recette : Mettre 60 g de fleurs de tilleul dans 1 litre d'eau frémissante. Couvrir et laisser infuser 5 à 10 min. Dans une tasse, mettre 1 cuillerée à café de miel avec 1 goutte d'huile essentielle de thym à thujanol. Verser l'infusion dans la tasse et mélanger.

Comment l'utiliser : Boire quelques gorgées à une petite tasse (en fonction de l'enfant), le soir, avant le coucher et avant le brossage des dents, pendant 5 à 7 jours.