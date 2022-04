Cultivé depuis des millénaires en Asie, le riz est aujourd'hui consommé à travers le monde entier. La grande majorité de ses composés actifs est contenue dans l'enveloppe qui entoure la graine, le son de riz. Véritable trésor de beauté, sous forme d'huile ou de gommage, ces ingrédients sont pleins de ressources pour chouchouter les épidermes souvent malmenés des sportives.

C'est à partir du son de riz qu'on obtient par pression à froid une huile végétale pure. Riche en antioxydants protecteurs et en phytostérols nourrissants, elle offre une synergie idéale pour protéger la peau du vieillissement cutané et des agressions extérieures. Une fois pulvérisées, les particules de son de riz sont efficaces pour réaliser une exfoliation douce de la peau sans l'irriter. Enfin, en pénétrant au cœur du cheveu, les protéines du son de riz jouent un rôle fortifiant et volumateur dans les shampooings et les soins capillaires.

Grâce à son complexe de molécules antiradicalaires, l'huile lutte contre le vieillissement de la peau et protège des agressions oxydantes (vent, UV...). Hydratante et apaisante par la présence de phytostérols, elle est aussi réputée pour activer la microcirculation des teints asphyxiés par la pollution environnante. Son toucher sec est idéal après le sport pour laisser la peau douce sans sensation de film gras. Contre les cheveux fins, mous, sans volume et fatigués, les protéines de riz se gonflent d'eau et donnent un effet volumateur intéressant pour les cheveux difficiles à coiffer.

Sur la peau, l'huile végétale peut s'appliquer pure, car elle pénètre assez rapidement dans la peau, ou en mélange avec des huiles essentielles, voire d'autres huiles végétales en guise de crème de soin visage ou corps. En recette minute, on peut se concocter facilement une huile visage anti-rougeurs en mélangeant 250 ml d'huile de son de riz avec 30 gouttes d'huile essentielle de ciste (arbrisseau résineux du bassin méditerranéen). Dans les cosmétiques prêts à l'emploi, on trouve des gommages au son de riz bien adaptés au soin du visage ou du corps. Les magasins spécialisés dans les produits naturels proposent les protéines de riz sous une forme liquide qu'on peut combiner à d'autres ingrédients pour fabriquer des shampooings ou des soins capillaires maison.