Ça brûle, ça pique, ça fait mal ? Le mal de gorge peut être la conséquence d'un rhume mal soigné

qui s'est propagé ou bien le signe d'une petite baisse des défenses immunitaires à l'occasion

d'une grosse fatigue. Une inflammation de l'oropharynx (situé au fond de la gorge, derrière le voile du palais) est la cause des maux de gorge. «Mais ils ne sont pas forcément la suite d'un rhume : l'infection virale peut se déclencher spontanément. Selon le terrain et la réactivité personnelle, elle touchera le pharynx, le larynx ou les bronches «, explique le Dr de Boysson, médecin ORL à Lisieux (14)... Ces maux sont 4 fois sur 5 dus à des virus, mais il faut rester vigilants car ils peuvent aussi témoigner d'une infection bactérienne (voir encadré). Collutoires (sprays), sirops, pastilles, gommes ou comprimés à sucer, les solutions ne manquent pas pour soulager les symptômes gênants.

«J'ai la gorge qui picote»

La gorge qui pique est souvent le signe annonciateur d'une inflammation du pharynx. « Quand la gorge pique, c'est que la complication n'est pas loin, il peut être difficile d'y échapper «, souligne le Dr de Boysson. Heureusement des solutions simples et douces existent pour adoucir les gorges irritées.

Les solutions : Miser sur le chaud et les plantes.» La chaleur, même seule, c'est encore le meilleur remède «, reconnaît le Dr de Boysson. L'infusion bien chaude est un grand classique pour apaiser les maux de gorge. L'idéal ? Une tisane à base de thym, la plante star pour les infections ORL en raison de ses vertus antiseptiques. « Pour ceux qui n'aiment pas le goût du thym en tisane, il existe aussi en gélules «, indique Delphine Chadoutaud. Autre remède de grand-mère : un demi-citron (antiseptique) et une cuillerée de miel de thym (adoucissant), dans une tasse d'eau chaude bienfaisante : jusqu'à 3 fois par jour.

• Boire beaucoup d'eau pour hydrater les muqueuses irritées. Cela adoucit aussi la gorge.

• Faire appel aux sprays adoucissants pour gorge sensible à base d'huiles essentielles reconnues pour leurs propriétés antibactériennes comme l'huile essentielle de thym à thujanol. « Pourquoi pas, on peut essayer ce type de produits pour plus de confort même s'ils restent un peu «légers» «, remarque le Dr de Boysson.

En pharmacie : Arkogélules Thym, Arkopharma ; infusion au thym confort d'hiver, Juvamine ; Spray Gorge aux huiles essentielles (thym à thujanol, eucalyptus radié, menthe poivrée, romarin à cinéole + propolis, miel et échinacée), Puressentiel.

«Je suis aphone ou enrouée»

Extinction de voix, voix enrouée, couverte ou timbre modifié ? À moins que vous n'ayez trop chanté au karaoké ou trop fumé, il y a de fortes chances que vos cordes vocales soient mises à mal par une inflammation au niveau du larynx (laryngite), le plus souvent d'origine virale. Toutefois, même si c'est impressionnant, « le simple fait d'être aphone ne justifie pas forcément d'aller voir tout de suite le médecin «, indique le Dr de Boysson. Les symptômes peuvent disparaître rapidement et votre voix reparaître en quelques jours, avec un peu d'aide.

Les solutions : Arrêter de parler ou le moins possible pour protéger le larynx. Éviter aussi de trop chuchoter pour ne pas aggraver la situation.

• Porter une écharpe pour sortir, mais aussi à l'intérieur !

• Boire beaucoup mais pas trop froid, et pas d'alcool ou de café.

• Sucer quelques pastilles pendant plusieurs jours est une solution efficace, mais pas n'importe lesquelles : Delphine Chadoutaud, pharmacienne, conseille celles à base d'érysimum : « C'est une plante aux vertus adoucissantes qui donne de bons résultats.»

• Faire des inhalations. Pour le Dr de Boysson, «le traitement de choix pour guérir au plus vite reste les inhalations, si possible au moyen d'un aérosol sonique vendu en pharmacie qui va mieux atteindre la muqueuse grâce à son brouillard très fin».

En pharmacie Pastilles Vocadys®, «la formule la plus complète», selon Delphine Chadoutaud ; pastilles Drill® enrouement ou gommes Euphon à l'érysimum ; Homéovox® (pour voix enrouée), Boiron ; comprimés pour inhalation à base d'huiles essentielles et de thymol, Pérubore.

«J'ai du mal à avaler»

Votre gorge est douloureuse, comme «nouée», d'où des difficultés à déglutir, accompagnées parfois de fièvre (souvent élevée mais qui baisse rapidement) ? C'est sûrement une angine, signe d'une inflammation au niveau du pharynx ou des amygdales. Une angine virale peut faire aussi mal qu'une angine bactérienne, mais le traitement n'est pas du tout le même.

Les solutions : penser à boire chaud car la chaleur est naturellement anesthésiante.

• Des pastilles ou gommes à sucer pendant 5 jours au maximum (ce ne sont pas des bonbons...). «Une pastille efficace contient un anesthésique local (qui se termine souvent en «aïne» comme lidocaïne ou tétracaïne), pour atténuer la douleur, associée à un antiseptique, pour éviter la surinfection. Si elle contient aussi du miel, c'est un plus», explique Delphine Chadoutaud.

• Pas d'anti-inflammatoire. En cas de forte douleur, on peut être tenté d'y associer de l'ibuprofène : certaines pastilles pour la gorge (Strefen) en contiennent d'ailleurs, mais Delphine Chadoutaud ne les conseille pas en raison du risque de surinfection bactérienne que cela peut entraîner. Mieux vaut opter pour le paracétamol pour apaiser la douleur. «Le mieux est d'associer pastilles et sprays, car le spray va agir plus localement et immédiatement, et les pastilles vont faire saliver et agir sur la durée «, préconise Delphine Chadoutaud. « Ces collutoires contiennent en général des anesthésiants locaux, des décongestionnants et des antiseptiques «, précise le Dr de Boysson.

• Les pastilles ou des sprays à base d'anesthésiants sont efficaces contre la douleur, mais mieux vaut éviter de les prendre dans la demi-heure qui précède un repas, pour éviter les fausses routes.