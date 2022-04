Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont arrêté 6 individus et récupéré 6 véhicules touristiques volés, ont-ils indiqué lundi dans un communiqué.

Les services de la Sûreté de wilaya ont traité "une affaire d'association de malfaiteurs, vols de véhicules en bande, abus de fonction, trafic international de véhicules volés à l'étranger", a précisé la même source.

Dans ce cadre, les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont interpellé six (6) suspects dont une personne objet d'un mandat d'arrêt. Six véhicules touristiques avec des dossiers de bases falsifiés ont été récupérés, a ajouté le communiqué.

Après parachèvement des procédures légales en vigueur, les mis en cause ont été présentés devant le parquet territorialement compétent, a conclu le document.