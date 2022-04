Le milieu international algérien, Adlène Guedioura a résilié à l'amiable son contrat avec Albion Burton, club de troisième division anglaise de football qu'il a rejoint libre en février dernier.

«Le club et le joueur ont trouvé un accord pour une résiliation à l'aimable», a annoncé l'entraîneur Dino Maamria. Alors qu'il avait paraphé un contrat allant jusqu'à la fin de la saison. Abasourdi par l'élimination des Verts devant le Cameroun en barrage qualificatif au mondial 2022, Guedioura ne s'est pas encore remis de cet échec, à en croire son coach. « En ce qui concerne Adlène, l'Algérie est éliminée de la Coupe du monde et cela lui a fait énormément de peine. Sa famille est au Qatar et nous avons tous les deux convenu que nous allions rompre son contrat. L'occasion pour lui de retrouver ses proches « a t-il poursuivi. « Il était bon pour nous pendant la courte période où il était là. Il avait de la qualité sur le terrain et en dehors également, mais nous avons mutuellement convenu que la meilleure façon d'avancer était de le laisser partir. C'était la bonne décision pour nous deux «, a-t-il conclu. Guediour a quitte ainsi les rangs du pensionnaire de la League One après quatre rencontres disputées et deux buts inscrits en 221 minutes de jeu. C'est la seconde résiliation du contrat du joueur algérien cette saison après celle avec Sheffield United (Championship). Convoqué pour la double confrontation décisive contre le Cameroun, Guedioura (36 ans) avait pris part comme remplaçant au match aller à Yaoundé (1-0). En revanche, il a assisté à l'amère élimination des Verts au stade Mustapha Tchalker de Blida (1-2) à partir du banc.