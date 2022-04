L'expert cubain Roberto Portuondo dirige le stage de la sélection (seniors/messieurs) de boxe, lundi au Centre de regroupement et de préparation des élites nationales à Chlef, dans le cadre d'une coopération entre les deux comités olympiques et sportifs, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAB).

Une coopération devenue possible depuis la mi-janvier dernier, après la signature d'une convention de partenariat entre le Comité olympique et sportif algérien (COA) et son homologue cubain.

Le document a été signé par Ferhat Fazil, le vice-président du COA, qui est aussi le président de la Fédération algérienne de boxe, ainsi que par le président du Comité olympique cubain, Roberto Léon Richards Aguilar.

C'est ainsi que moins de deux semaines plus tard, la sélection algérienne (seniors/messieurs) de boxe avait bénéficié d'un premier stage bloqué à La Havane.

Un microcycle de préparation, dirigé par plusieurs experts cubains, soucieux de faire profiter les pugilistes algériens de leur expérience, comme convenu dans la convention de partenariat, préalablement signée entre les comités olympiques des deux pays.

Arrivé lundi matin à Alger, l'expert Roberto Portuondo a rallié la ville de Chlef et s'est présenté dans la même perspective, car la Fédération algérienne souhaite offrir la meilleure préparation possible à ses athlètes d'élite, et ce, pour augmenter leurs chances de performance aux JM de 2022 à Oran, tout en préparant les Olympiades de Paris-2024.