Quinze Etats membres de l'Union européenne (UE) ont demandé à la Commission européenne d'accélérer le versement de l'aide d'urgence à l'Etat de Palestine, selon l'agence palestinienne de presse, Wafa.

Dirigés par l'Irlande, ces pays ont exprimé "leur inquiétude" concernant "le retard continu" du versement de l'aide de l'UE à la Palestine pour l'année 2021, à la lumière des conditions de financement imposées par la Commission.

Le 8 avril, les 15 pays en question ont envoyé une lettre à la Commission européenne, appelant à accélérer le versement de l'aide aux Palestiniens, telle qu'elle a été signée par les ministres des Affaires étrangères de l’Irlande, la Belgique, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, du Luxembourg, de Malte, la Pologne, du Portugal, de l'Espagne et la Suède. Les pays ont appelé à débloquer le financement "le plus tôt possible", car l'Autorité nationale palestinienne est dans une situation difficile et souffre d'une grave crise financière.