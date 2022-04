L'Armée nationale somalienne (ANS), soutenue par la Mission de transition de l'Union africaine en Somalie (ATMIS), ont abattu sept terroristes Shebab lors d'une attaque déjouée lundi dans le sud du pays.

Les commandants de l'ANS menant cette opération ont déclaré sur la radio Mogadiscio que les terroristes avaient tenté de lancer une attaque contre une base de l'armée à Dinsoor, une petite ville dans la région de Bay dans le sud du pays.

"L'armée nationale somalienne et les forces de l'ATMIS dans la ville de Dinsoor ont repoussé lundi une attaque contre leur base militaire menée par le groupe terroriste Shebab et ont abattu sept terroristes", a rapporté la radio publique.

Les terroristes mènent fréquemment des attaques contre les bases gouvernementales et de l'UA dans le sud et le centre de la Somalie malgré le déploiement important des forces de sécurité et de l'armée dans ces régions.

Les forces gouvernementales ont intensifié leurs opérations contre les terroristes dans tout le pays au cours de la période électorale, toutefois ces terroristes continuent de se cacher dans les zones rurales de ces régions, menant des embuscades et posant des mines terrestres.