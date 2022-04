La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a participé, lundi à Dar el Imam d'El Mohammadia (Alger) à une journée de sensibilisation sur les accidents de la route en faveur des fonctionnaires du secteur des Affaires religieuses et des wakfs, indique un communiqué de la Direction.

Organisée sous le thème "Un Ramadhan sans accidents de la route", la manifestation a été initiée par la délégation nationale de la sécurité routière (DNSR) relevant du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire.

Présidant l'ouverture officielle de cette manifestation, le ministre des Affaires religieuses et des wakfs a visité le stand de la DGSN consacré à la présentation des différents équipements modernes utilisés par les services opérationnels de la police en matière de sécurité routière, et salué à l'occasion "les efforts consentis par les services de sûreté nationale pour contribuer à la réduction des accidents de la route", ajoute le communiqué. A cette occasion, une communication sur les activités menées par les services de la police sur le terrain a été présentée par un cadre spécialisé dans la sécurité nationale dans le but de "sensibiliser les chauffeurs de véhicules et les usagers de la voie publique à l'importance de respecter le code de la route".