Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, LaïdRebigua a présenté lundi à l'Assemblée populaire nationale (APN), les principaux programmes et perspectives que son secteur s'attelait à réaliser selon la nouvelle vision prévue par le plan d'action du Gouvernement en vue de la mise œuvre du programme du président de la République qui a été approuvé par le Parlement en septembre 2021.

Auditionné par la Commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, BasmaAzouar et du président de la commission, Ali Rebih, M. Rebigua a affirmé que la prise en charge sociale des moudjahidine et des ayants-droit "est consacrée par les lois suprêmes de l'Etat, en garantissant le respect des symboles de la Révolution, de la mémoire des martyrs et de la dignité de leurs familles et des moudjahidine".

Dans ce cadre, le secteur des Moudjahidine s'acquitte des missions de "prise en charge sanitaire et sociale au profit de cette catégorie, à travers des allocations et des avantages g arantis par l'Etat en compensation des préjudices matériels et moraux qu'ils ont subis du fait de leur participation à la Guerre de libération", a-t-il rappelé.

Conformément aux directives du président de la République, le secteur des Moudjahidine "s'emploie à poursuivre la décentralisation du règlement de tous types d'allocations au profit des moudjahidine et des ayants-droit, et à fournir des services de confort, de traitement, de rééducation fonctionnelle, de prothèses, et des équipements d'aide à la marche, de mobilité et des appareils auditifs", a ajouté le ministre.

Le secteur compte, dans ce sillage, 12.155 bénéficiaires des services du Centre d'appareillage des invalides à Douera et de 2.879 autres des services des centres de santé (23 centres), a-t-il précisé.

S'agissant des avantages sociaux telles les licences, la retraite et la sécurité sociale, M. Rebigua a fait état de l'octroi, au titre de l'année 2021, de "4.590 licences (3.445 licences de taxi et 1145 licences de cafétéria)".

Un total de "222.237 retraités ont bénéficié de compléments différentiels de retraite et 13.942 autres d'une prise en charge sanitaire de plus de 338 Mds Da, en sus de l'accueil de 24.407 patients bénéficiaires dans des hôpitaux civiles.

Les moudjahidine et leurs proches ont bénéficié, dans le domain e du transport aérien, de 4.882 titres dont 1.549 destinations à l'étranger", a-t-il détaillé.

A cette occasion, il a souligné que le taux des transferts sociaux du budget global du secteur était de 98,82%, soit plus de 229 milliards de DA.

Concernant la promotion des études et des recherches en histoire, et dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, le secteur aspire à imprimer "150 œuvres (34 titres imprimés à ce jour)", outre les efforts consentis en coordination avec les laboratoires de recherche universitaires, dont le nombre s'élève à "21 laboratoires spécialisés dans l'histoire de la résistance populaire, du mouvement national et de la révolution du 1e novembre 1954".

Cette démarche permettra de converger les vues en matière de documentation scientifique et de publication des recherches et des études spécialisées dans les dossiers liés à l'histoire de l'Algérie, notamment les dossiers de la mémoire, contenus dans le plan d'action du gouvernement".

Le secteur œuvre également à poursuivre les opérations d'enregistrement, de classification, de numérisation et d'exploitation des témoignages, dont le nombre s'élève à "36.750 témoignages" et s'emploie à la création d'une plateforme numérique de témoignages à mettre à la disposition des c hercheurs, des étudiants et des personnes intéressées.

Le ministère des Moudjahidine veille, en outre, à la protection des sites historiques, notamment les tombes des martyrs (1287 cimetières), les monuments historiques (4677 monuments), les centres de torture (1469 centres) et les monuments commémoratifs (3105 monuments), a rappelé M. Rebigua.

Dans le but d'encourager la concurrence dans le domaine historique, le secteur veille à organiser des concours historiques, dont le prix 1 e novembre 1954 et d'autres destinés aux jeunes, comme le concours des personnes aux besoins spécifiques souffrant d'handicaps visuels prévu cette année, a-t-il ajouté, citant la réalisation de 20 livres en braille de la sérieAmdjad el Djazaïr avec un total de 28 640 exemplaires.

En matière de promotion de la production cinématographique et audiovisuelle liée à la résistance populaire, au mouvement national et à la Révolution du 1 novembre 1954 et ses symboles, le secteur a réalisé 11 longs métrages historiques et 40 films documentaires, a indiqué le ministre, ajoutant que 3 longs métrages historiques sur les symboles de la Révolution et dirigeants des wilayas historiques (Zighoud Youcef, Ahmed Ben AbderrazakHamouda dit Si Haouès et Ahmed Bouguerra dit Si M'hamed), outre 25 ouvrages documentaires destinés aux enfa nts à l'occasion du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale.

Concernant le film du Chahid symbole, Mohamed Larbi Ben M'hidi, M. Rebigua a souligné que son secteur devrait recevoir la version finale, en prévision de la projection du film cette année après la levée de toutes les réserves émises par la commission de lecture et de visionnage.

Pour ce qui est des nouvelles appellations données aux institutions, aux lieux et établissements publics, 8500 appellations de wilaya et 18 appellations nationales avaient été données en 2021 aux institutions, lieux et établissements publics.

Concernant les dossiers de la mémoire relatifs à la récupération des crânes et restes mortuaires des martyrs de la résistance populaire, aux essais nucléaires dans le Sahara algérien, aux portés disparus de la Guerre de libération nationale, ainsi qu'à la récupération des archives et dossiers des exilés et émigrés et tous les dossiers liés aux crimes commis par le colonisateur contre le peuple algérien, le ministère des Moudjahidine œuvre, selon le ministre, à traiter ces dossiers "dans le cadre de nouvelles approches thématiques fondées sur des recherches académiques et un fondement juridique".