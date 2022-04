Les usagers de l'internet fixe (Idoom ADSL et Idoom Fibre) ont la possibilité d'augmenter le débit de leur connexion à distance, via l'espace client d'Algérie-Télécom (AT), sans avoir à se déplacer vers les Agences commerciales Telecom (ACTEL), indique, dimanche, un communiqué d'AT.

Rappelant qu'"en ce moment, des bonus exceptionnels sont offerts aux clients qui passent au débit de 15 Mbps et plus, sur leur abonnement Idoom ADSL et Idoom fibre", Algérie-Télécom invite ses clients à consulter, pour plus d'informations, son site web (www.algerietelecom.dz) ou appeler au numéro 12.