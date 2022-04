Le Français Corentin Martins a été nommé sélectionneur de la Libye, après sept années à la tête de la Mauritanie, a annoncé lundi la Fédération libyenne de football (FLF). Recruté pour un an, Martins doit préparer les qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations 2023, dont le tirage au sort a lieu le 19 avril, et celles pour le CHAN-2023, le Championnat d'Afrique des nations réservé aux joueurs évoluant sur le continent africain (tirage le 28 avril). Agé de 52 ans, Martins, 14 sélections et un but avec l'équipe de France, a dirigé les "Mourabitounes" de 2014 à 2021. Il les a qualifiés deux fois à la CAN, sans disputer la deuxième à la tête de son équipe. Il emmène en Libye son adjoint mauritanien Sall Moustapha.