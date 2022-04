Plus de 800 artistes, majoritairement des musiciens et interprètes, sont au programme du mois de Ramadhan proposé par l'Office national de la culture et de l'information (Onci), dans l'ensemble de ses salles réparties sur six villes du pays, a-t-on appris auprès de l'office. Pour son programme entamé le 6 avril, l'Onci prévoit 82 spectacles dans les salles de l'office, animés par un total de 872 artistes algériens, dont 694 musiciens et 141 interprètes, en plus de 37 comédiens dans différents registres du 4e art, explique cet établissement.

De nombreuses figures de la chanson algérienne sont au programme de l'Onci à l'image de Abderrahmane El-Kobi, Kamel Aziz, Abdelkader Chaou, Lounis Ait Menguellet, Selma Kouiret, Lila Borsali, ou encore de nombreuses associations de musique andalouses en plus de rendez-vous avec le théâtre et la comédie animés, entre autres, par Sabrina Koreichi, Younes Djouani, ou encore la coopérative "Port-Said". L'Onci propose son programme jusqu'au 29 avril au public des salles "Atlas" à Alger, "Maghreb" à Oran, "Ahmed-Bey" à Constantine, "Isser" à Boumerdes, "8 ma i 1945" à Kherrata (Bejaia) en plus de la salle de spectacle et du port de Tipasa.