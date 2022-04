Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a reçu, dimanche, l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, Igor Beliaev, avec lequel il a passé en revue les différents aspects de la coopération bilatérale, indique un communiqué de la chambre haute du Parlement.

Les deux parties ont passé en revue, lors de la rencontre, "les aspects de la coopération entre les deux pays, inscrits dans le cadre des fortes relations historiques, y compris les relations parlementaires", ainsi que la nécessité d'intensifier les visites interparlementaires et d'encourager l'installation de groupes d'amitié parlementaires entre les deux pays.

Rappelant la ferme conviction de la politique étrangère de l'Algérie, qui repose sur le respect de la souveraineté des Etats, le soutien au droit des peuples à l'autodétermination et le rejet de toute ingérence dans les affaires internes des pays, M. Goudjil a réitéré, à cette occasion, "l'appel de l'Algérie à l'intention de la communauté internationale au respect des principes d'universalité, d'objectivité et de non-sélectivité dans le règlement des conflits et des litiges".

Il a rappelé le rôle accomp li par l'Algérie dans le règlement de la crise russo-ukrainienne au sein du Groupe de contact arabe, dont la création a été approuvée par le Conseil des ministres de la Ligue arabe lors de sa 157e session, tenue le 9 mars dernier au Caire, pour mener les concertations nécessaires avec les parties concernées par cette question, le but étant de parvenir à une solution diplomatique à la crise.

De son côté, l'ambassadeur russe s'est félicité du "niveau de coopération entre les deux pays", affichant la disposition de son pays d'accélérer la cadence de la coordination.

Il a également remercié l'Algérie pour ses positions et les efforts déployés en vue de contribuer à la résolution de la crise actuelle, a conclu le communiqué.