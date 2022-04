La "Semaine de la formation professionnelle", une manifestation visant à faire connaitre les programmes, les spécialités et les types de formation proposées par le secteur de la Formation et de l'Enseignement professionnels, a débuté dimanche sur l'ensemble du territoire national, a-t-on appris auprès du même ministère.

Cet évènement se déroule au niveau des places publiques, des centres de la jeunesse et des maisons de culture sous la supervision de cadres des établissements de formation et des directions de wilaya de la formation, a déclaré à l'APS le chargé d'études et synthèse au ministère Saad Sedara.

La manifestation vise à faire connaitre les spécialités, types et programmes de formation professionnelle et verra l'organisation d'expositions sur les formations proposées en vue de se rapprocher de toutes les catégories de la société à l'instar des jeunes et des femmes au foyer ainsi que les personnes aux besoins spécifique.

Le ministère veille à travers cette manifestation à donner des explications sur le système de formation, a-t-il indiqué, ajoutant que l'évènement verra des activités culturelles et sportives avec la participation de jeunes issus de différentes wilayas du pays.